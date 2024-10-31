Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Голливудская звезда Милла Йовович показала редкие фото с мамой

Опубликовано:

Милла Йовович
Милла Йовович. Фото: instagram.com/millajovovich

48-летняя американская актриса Милла Йовович, звезда фильма "Пятый элемент", показала в Instagram-аккаунте свою русскую маму в день ее рождения, передает NUR.KZ.

Милла тепло поздравила маму, русскую актрису Галину Логинову, с 74-летием.

"С днем рождения мою замечательную маму! Ты сделала все, что в твоих силах, чтобы хорошо воспитать меня и научить меня тому, что ты знаешь...

Ты всегда был источником силы в нашей семье и продолжаешь оставаться им. Мы все очень любим тебя! Люблю тебя, мамочка! Поздравляю одну из лучших женщин и матерей в мире с днем рождения!" - написала Милла.

В 80-х годах семья Миллы из России переехала в Англию, а затем в США - в Лос-Анджелес. В кино Йовович пришла еще подростком, впервые она снялась в 13-летнем возрасте в фильме "Слияние двух лун", до этого девочка была сосредоточена на карьере модели.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2181063-gollivudskaya-zvezda-milla-yovovich-pokazala-redkie-foto-s-mamoy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie