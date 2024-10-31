Голливудская звезда Милла Йовович показала редкие фото с мамой

48-летняя американская актриса Милла Йовович, звезда фильма "Пятый элемент", показала в Instagram-аккаунте свою русскую маму в день ее рождения, передает NUR.KZ.

Милла тепло поздравила маму, русскую актрису Галину Логинову, с 74-летием.

"С днем рождения мою замечательную маму! Ты сделала все, что в твоих силах, чтобы хорошо воспитать меня и научить меня тому, что ты знаешь...

Ты всегда был источником силы в нашей семье и продолжаешь оставаться им. Мы все очень любим тебя! Люблю тебя, мамочка! Поздравляю одну из лучших женщин и матерей в мире с днем рождения!" - написала Милла.

В 80-х годах семья Миллы из России переехала в Англию, а затем в США - в Лос-Анджелес. В кино Йовович пришла еще подростком, впервые она снялась в 13-летнем возрасте в фильме "Слияние двух лун", до этого девочка была сосредоточена на карьере модели.