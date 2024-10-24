"Кто-то зарабатывает честным путем, а кто-то обманывает": Динара Сатжан стала жертвой мошенников

Казахстанская телеведущая Динара Сатжан рассказала, что стала жертвой мошенников. Она пояснила в Instagram, что с любителями легкой наживы нужно бороться законным путем, передает NUR.KZ.

Накануне Динара Сатжан написала пост в Facebook о том, что стала жертвой мошенников.

"Я была на сто процентов уверена, что разбираюсь в людях. Что мне достаточно 10 минут, чтобы понять, кто передо мной. Нельзя быть таким самоуверенным. И даже если ты суперосторожный человек, все равно станешь жертвой мошенника", - отметила она.

Пост Динары не остался без внимания, телеведущая решила снять передачу на эту тему.

"Вчера написала пост о мошенничестве и о том, что сама стала жертвой мошенников. И мне очень многие друзья, знакомые написали, позвонили и рассказали о том, что их тоже обманули нормальные ребята.

Смотришь, с виду нормальный человек. Мы же доверяем. Мы же думаем, что мошенники - это только телефонные мошенники и что жулики выглядят как преступники, но нет.

Мошенники современные такого, знаете, высокого полета выглядят очень солидно, крутятся в крутых кругах", - рассказала она.

Теледива отметила, что о таком не надо молчать, стесняться, нужно рассказывать и решать все законным путем, надо предупреждать других людей.

"Это всегда очень милые люди, такие вежливые, доброжелательные, и, кажется, что даже порядочные, но у них своя схема. Кто-то зарабатывает честным путем, а кто-то ходит вокруг и обманывает", - резюмировала она.