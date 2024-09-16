"Не была готова к такому": Ерке Есмахан удивило неожиданное заявление фаната

Казахстанская исполнительница Ерке Есмахан ответила на вопросы фанатов в соцсети касательно личной жизни, однако один из любопытных пользователей ее удивил, передает NUR.KZ.

У Ерке спросили, сколько она весит. И подметили, что певица быстро пришла в форму после родов.

"Точно, я сейчас выгляжу даже лучше, чем раньше. Зря я продала свои вещи, которые носила раньше. Я думала, что они будут малы после родов. Но оказалось, что роды сделали меня еще краше. Я вешу 53 кг. Слава Богу", - написала Ерке.

Один из пользователей огорошил Ерке неожиданным предположением.

"Ваш старший сын родной вам? Или это братишка?" - прозвучал вопрос.

"Я думала люди уже обсудили мою жизнь вдоль и поперек. Но к такому вопросу я не была готова", - ответила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скрин: instagram.com/erke_esmahan