"Муж подарил зимнюю резину для авто": Мадина Садвакасова показала, как отметила 45-летие

Казахстанская исполнительница Мадина Садвакасова, отметившая 45-летие 8 сентября, показала, как ее поздравили супруг, сын и родные с днем рождения, передает NUR.KZ.

Певица рассказала, что отметила 45-летие в кругу близких ей людей. В 12 ночи Мадине устроили сюрприз родные - они преподнесли ей именинный торт со свечой-цифрой "8", огромные букеты цветов и разноцветные воздушные шары.

Она также показала, в какой теплой атмосфере прошло само торжество и какие подарки ей преподнесли. Среди презентов - украшения, море цветов, брендовые вещи.

"Кто не любит подарки! Ануар (сын Садвакасовой - прим. ред.) купил мне на свои деньги, которые долго копил, брендовые наушники. Родные тоже столько красоты надарили.

Вы, конечно, спросите, что подарил мне муж. Зимнюю резину для машины. Мне все подарки дороги, как и внимание, которое мне оказали мои родные и любимые люди", - написала она.