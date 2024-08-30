Дочь актера Чарли Шина впервые вышла в свет после ринопластики

20-летняя дочь голливудских актеров Чарли Шина и Денис Ричардс сделала ринопластику. После перенесенной операции девушка выложила в соцсетях новые фото, передает NUR.KZ.

Как пишет портал Page Six, модель Onlyfans и дочь известных актеров Сами Шин перенесла ринопластику: на носу девушки теперь отсутствует горбинка. Операцию Сами сделали в середине августа, недавно дочь звездных родителей вышла в свет.

К слову, это не первый раз, когда Сами ложится под нож: недавно дочь Шина и Ричардс увеличила грудь.

В своем Instagram-профиле она опубликовала свежую порцию свежих снимков.

На сайте IMDb говорится, что Сами Шин (урожденная Сами Дж. Эстевес) родилась 9 марта 2004 года в Лос-Анджелесе в семье актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс. Ее родители развелись в 2006 году, когда ей было всего 2 года. Есть младшая родная сестра Лола Роуз Шин.