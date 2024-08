Мэрайя Кэри рассказала, что ее мать и сестра умерли в один день

Американская певица Мэрайя Кэри сообщила, что ее мать Патриция и сестра Элисон умерли в течение одного дня.

"Мое сердце разбито — в эти выходные я потеряла свою мать, — заявила Кэри в понедельник. — К сожалению, трагическое стечение обстоятельств было таким, что в тот же день рассталась с жизнью моя сестра".

Певица не рассказала о причинах смерти матери и сестры. Матери звезды было 87 лет, она родилась в семье американцев ирландского происхождения. Певица рассказала, что в течение недели до ее ухода из жизни ей удалось провести с ней некоторое время.

Сестра певицы Элисон умерла в возрасте 63 лет; по данным газеты Times Union, перед смертью она жила в хосписе. Кэри признавалась, что ее отношения как с матерью, так и с сестрой были крайне сложными.

В прошлом Патриция была оперной певицей и преподавала вокал. В опубликованных в 2020 году воспоминаниях Кэри писала, что у них с матерью возникла профессиональная конкуренция, которая вполне нормальна "с приходом успеха".

"Но в случае, когда этот человек — твоя мать, и зависть проявляется в столь юном возрасте, это приносит особенно большую боль", — писала она.

В 2022 году Кэри говорила, что мать критиковала ее в период взросления, и это оказало на нее большое влияние. Вместе с тем певица отмечала, что испытывала к матери глубокую любовь.

"Моей матери Пат я хочу сказать, что несмотря ни на что, я считаю, что она сделала для меня все, что было в ее силах. Я всегда буду тебя любить так сильно, как только смогу", — писала Кэри.

О своей сестре Элисон певица рассказывала, что не поддерживала с ней, а также с братом Морганом, никаких связей.

"Эмоционально и физически для меня было безопаснее не иметь никакого контакта", — писала она в своих воспоминаниях.

После выхода этой книги Элисон подала в суд на Кэри и потребовала выплатить ей 1,2 млн долларов за "невероятные эмоциональные страдания", воспоминания сестра назвала "попыткой мести". Отец Кэри Альфред умер в 2002 году от рака в возрасте 72 лет.

Мэрайя Кэри считается одной из самых успешных певиц современности. Ее сингл "All I Want For Christmas Is You" — это самая популярная в истории рождественская песня в исполнении женщины.

19 синглов Кэри возглавляли хит-парад журнала Billboard — это самое большое число для одного исполнителя. В мире было продано более 220 млн ее записей, певица также была судьей в популярном американском телешоу American Idol.