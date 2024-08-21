"Укрощал белуху": 78-летний Петросян похвастался смелостью 4-летнего сына

78-летний российский юморист, народный артист России Евгений Петросян показал в соцсети редкие фото подросшего сына Вагана, снятые на отдыхе в Сочи, передает NUR.KZ.

"Мой любимый сын укрощал белуху. Она, действительно, белая. Зовут ее Глаша. Весит 2 тонны. Красавица-малышка. Плывет быстро и надо отдать должное Вагану, который лихо держался верхом. Чудесный сочинский дельфинарий. Рекомендуем!" - написал Евгений Ваганович.

Пользователи соцсети отметили смелость мальчика и заявили, что он сильно похож на отца.

"У сына хорошая наследственность. Ему повезло с предками. Пусть и остается таким", "Как ему костюмчик идет", "Любовь к животным - это замечательно", "Красивый малый у вас", "Умничка Ваган, храбрый мальчик", "Сын у вас красавчик абсолютный", "Смелый мальчуган растет", - отреагировали в Сети.