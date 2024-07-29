"Какой сладкий малыш": супруг Ерке Есмахан умилил Казнет теплым видео с сыном

Супруг отечественной певицы Ерке Есмахан, рэп-исполнитель RaiM показал милое видео с сыном в своем блоге в Instagram. Маленький Ислам начал ползать, передает NUR.KZ.

На видео малыш Ислам ползает под столом, видны его пухленькие ножки. Кадры RaiM сопроводил песней в исполнении Медеу Арынбаева "Балама тiлек". Вместо комментариев музыкант добавил смайлик в виде медали.

Пользователи соцсети, умиленные увиденным, не смогли сдержаться и оставили под публикацией много теплых слов, а также смаликов в виде красных сердечек.

"Жаным", "Как бы не сглазить", "Каким сладким вырос ваш малыш", "Слава Аллаху", "Ох уж эти сладкие ножки", "Цыпленок", - не скупились на добрые слова подписчики.

Ерке, в свою очередь, тоже выложила фото Ислама в сторис, прикрыв лицо мальчика сердечком. На фото малыш сидит возле полки с вазами.

"Вы говорили, что скоро он все это разобьет. Вот, пожалуйста, благодаря Аллаху мы дожили до этих дней", - написала счастливая мама.