"Любой блогер позавидовал бы такому пиару": Кристина Орбакайте высказалась о хейте в Сети
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Певица и актриса Кристина Орбакайте записала видеообращение в соцсети, в котором обратилась к недоброжелателям, которые распространяют про нее нелестные слухи, передает NUR.KZ.
Орбакайте отметила, что сплетни и слухи ее не волнуют.
"Слушайте, настолько нездоровый интерес и столько сплетен вокруг меня, что любой блогер позавидовал бы такому пиару. Спасибо моим друзьям и верным поклонникам за поддержку. Ну а тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать: "Все у меня зашибись!".
У меня куча творческих планов, нигде я не проваливаюсь никогда. А то г**но, которое по жизни встречается... Послушайте, у меня уже такой иммунитет к нему за эти годы выработался, оно ко мне не прилипает!" - заявила певица.
Артистка отметила, что всегда готова дарить свое творчество благодарным зрителям.
"Мне всегда было есть и будет, что спеть и сказать своей благодарной публике. Обнимаю, всем мира и добра", - резюмировала она.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2115633-lyuboy-bloger-pozavidoval-by-takomu-piaru-kristina-orbakayte-vyskazalas-o-heyte-v-seti/