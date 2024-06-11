"Любой блогер позавидовал бы такому пиару": Кристина Орбакайте высказалась о хейте в Сети

Певица и актриса Кристина Орбакайте записала видеообращение в соцсети, в котором обратилась к недоброжелателям, которые распространяют про нее нелестные слухи, передает NUR.KZ.

Орбакайте отметила, что сплетни и слухи ее не волнуют.

"Слушайте, настолько нездоровый интерес и столько сплетен вокруг меня, что любой блогер позавидовал бы такому пиару. Спасибо моим друзьям и верным поклонникам за поддержку. Ну а тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать: "Все у меня зашибись!".

У меня куча творческих планов, нигде я не проваливаюсь никогда. А то г**но, которое по жизни встречается... Послушайте, у меня уже такой иммунитет к нему за эти годы выработался, оно ко мне не прилипает!" - заявила певица.

Артистка отметила, что всегда готова дарить свое творчество благодарным зрителям.

"Мне всегда было есть и будет, что спеть и сказать своей благодарной публике. Обнимаю, всем мира и добра", - резюмировала она.