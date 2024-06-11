Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Любой блогер позавидовал бы такому пиару": Кристина Орбакайте высказалась о хейте в Сети

Опубликовано:

Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k

Певица и актриса Кристина Орбакайте записала видеообращение в соцсети, в котором обратилась к недоброжелателям, которые распространяют про нее нелестные слухи, передает NUR.KZ.

Орбакайте отметила, что сплетни и слухи ее не волнуют.

"Слушайте, настолько нездоровый интерес и столько сплетен вокруг меня, что любой блогер позавидовал бы такому пиару. Спасибо моим друзьям и верным поклонникам за поддержку. Ну а тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать: "Все у меня зашибись!".

У меня куча творческих планов, нигде я не проваливаюсь никогда. А то г**но, которое по жизни встречается... Послушайте, у меня уже такой иммунитет к нему за эти годы выработался, оно ко мне не прилипает!" - заявила певица.

Артистка отметила, что всегда готова дарить свое творчество благодарным зрителям.

"Мне всегда было есть и будет, что спеть и сказать своей благодарной публике. Обнимаю, всем мира и добра", - резюмировала она.

Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2115633-lyuboy-bloger-pozavidoval-by-takomu-piaru-kristina-orbakayte-vyskazalas-o-heyte-v-seti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.