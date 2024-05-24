"Важно быть собой": Фариза Ескермес написала пост-размышление и выложила кадры в бикини

Отечественная актриса Фариза Ескермес поразмышляла в Instagram над тем, как важно иметь гармонию с собой и держаться подальше от "информационного мусора", передает NUR.KZ.

Фариза заявила, что в бешеном ритме важно порой остановиться, чтобы услышать себя.

"В этом бешеном информационном мире очень важно убавить шум окружающего мира, но он иногда настолько громкий, что порой годами люди не обращают внимания на внутренний голос, а он уже атрофирован… Но душа, она всегда ждет. Ждет, когда же наше сознание пойдет навстречу к ней", - рассказала актриса.

Фариза считает, что иногда очень полезно оставить в покое все - работу, людей, гаджеты, мегаполисы.

"Берегите свой разум от постоянного информационного мусора, это жизненно важно. В этом мире каждый хочет проявиться и стать выше другого, стать богаче другого, круче и популярнее другого, но все же важнее оставаться собой. Пусть будет все - и богатство, и популярность, это очень круто, но на этом пути главное - не предать и атрофировать душу", - продолжила она.

Актриса отметила, что ей позволяют достичь внутреннего баланса медитация и любовь к природе.

"Фариза, ты самый чудесный человек, которого я когда-либо встречала", "Тебе надо сыграть в индийском кино", "Сильно", "Обожаю, самая красивая и талантливая", "Какие глубокие слова, в которых столько истины!", "Какая же вы стройная", - написали ей фанаты.