"Чуть сердце не остановилось": видео Серика Ибрагимова, снятое с женой в горах, встревожило Сеть

Казахстанский исполнитель Серик Ибрагимов во время прогулки в горах записал видео с женой, которое заставило поволноваться его подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

Ибрагимов обратился к подписчикам и призвал выезжать на природу с супругами, чтобы отдыхать от суеты.

На кадрах Серик ведет жену за руку, как в какой-то момент, она, вскрикнув, исчезает из кадра, а певец в это время в недоумении продолжает смотреть в камеру телефона. А после оборачивается и говорит ей: "Прости".

"Вайн - это то, что мы посмотрели?", "Вино, что сняли, договорившись", "Ой, у меня чуть сердце не остановилось", "А если бы она дальше укатилась? Нельзя так играть", "Получилось у вас рассмешить", - по-разному отреагировали пользователи соцсети.