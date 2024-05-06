Блогер-миллионник Айгерим Абдуллаева рассекретила пол будущего малыша (фото, видео)

Блогер-миллионник, модель Айгерим Абдуллаева сообщила подписчикам, что ждет пополнения в семье, показавшись с округлившимся животом. Она рассекретила пол ребенка, передает NUR.KZ.

Айгерим Абдуллаева и ее супруг, певец Адиль Жалмагамбетов, долго скрывали эту новость.

"Пришло время поделиться нашей новостью. Мы все совместные фото и видео удалили и не показывали вам, чтобы не сглазить. Можете нас поздравить, мы скоро станем родителями", - подписала она фото.

Айгерим показала также кадры с гендер-пати, во время вечеринки был рассекречен пол будущего малыша. Стало известно, что у пары будет дочка.

"Наверное, единственный блогер, кто не стал делать интригу из гендер-пати", "Лучшая новость за сегодня", "Просто супер, поздравляю", - написали комментаторы.

Айгерим и Адиля тепло поздравили звезды шоу-бизнеса Мадина Садвакасова, Дамеля Sweet, Жазира Еркин и другие.