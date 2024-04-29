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"Счастлива я, счастливы дети": улетевшая в Узбекистан Зара показала подросших сыновей

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Зара
Зара. Фото: instagram.com/zara_music

40-летняя певица Зара поделилась фотографиями из двух городов Узбекистана, куда она отправилась с семьей. На снимках можно увидеть повзрослевших сыновей исполнительницы, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Небом на двоих" посетила Узбекистан - от Бухары она осталась под большим впечатлением.

"Дорогие мои, привет вам из солнечной Бухары! Как же здесь красиво, вкусно, столько достопримечательностей. А какие гостеприимные жители", - отметила Зара, публикуя фотографии и видео.

Следующей точкой в маршруте артистки и ее семьи стал Самарканд. Фанаты смогли увидеть ее подросших сыновей.

"Все, что я слышал о Самарканде, – все правда, абсолютно все! За исключением одного: он оказался более прекрасным, чем я мог себе представить!". Присоединяюсь к словам Александра Македонского.

Дорогие мои, у нас столько впечатлений! Столько эмоций! Счастлива я, счастливы дети! Небольшой фотоотчет о нашем путешествии в этот таинственный и прекрасный город", - подписала публикацию Зара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2093090-schastliva-ya-schastlivy-deti-uletevshaya-v-uzbekistan-zara-pokazala-podrosshih-synovey/

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