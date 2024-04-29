"Будущая звезда": Беркут показал, как поет его старший сын (видео)

Отечественный певец Айбек Жансеитов, известный на сцене как Беркут, продемонстрировал успехи старшего сына Зейна - мальчик исполнил песню на кыргызском языке, передает NUR.KZ.

"Ну, поехали!" - написал Беркут, разместив видео с участием старшего сына. Мальчик исполнил зажигательную песню "Арман ай" на кыргызском языке.

Исполнение Зейна оценили пользователи соцсети. Они отметили, что у мальчика есть певческий талант, а также танцевальные способности.

"Голос похож на мамин, а манеры папины, талантливый мальчик", "Как мама танцует классно, а голос и харизма, как у папы", "Красавчик! Будущая звезда Казахстана! Браво! Талант в родителей", "Ого, красавец, внешне похож на папу, харизмы не отнять, в голосе нотки мамины, у красивых, талантливых людей рождаются талантливые дети", - написали подписчики.