"Ты сказал, что я твоя": жена Александра Реввы показала фото со свадьбы в честь 17-летия брака
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Супруга экс-участника юмористического шоу Comedy Club, актера и шоумена Александра Реввы разместила в соцсети архивные фото в честь годовщины свадьбы, передает NUR.KZ.
Супруги отметили 17-ю годовщину свадьбы.
"Розовая Свадьба. 17 лет. Это было, как вчера. На третий день знакомства ты сказал, что я твоя и никогда больше не отпускал из своих крепких объятий.
Спасибо небесам за эту любовь. Спасибо тебе, любимый, за нашу семью, наши ценности, за бесконечную любовь к нашим детям. Храните свою любовь, уважайте и берегите друг друга!" - написала Анжелика.
"Поздравляю, любовь моя!" - прокомментировал Александр публикацию жены.
"Счастливые! Красивые! Добрые! С днем рождения вашей прекрасной семьи", "Любви безграничной. Счастья безмерного вашей красивой семье", "Будьте безмерно счастливы", - поздравили пару пользователи соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2089430-ty-skazal-chto-ya-tvoya-zhena-aleksandra-revvy-pokazala-foto-so-svadby-v-chest-17-letiya-braka/