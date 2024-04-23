"Ты сказал, что я твоя": жена Александра Реввы показала фото со свадьбы в честь 17-летия брака

Супруга экс-участника юмористического шоу Comedy Club, актера и шоумена Александра Реввы разместила в соцсети архивные фото в честь годовщины свадьбы, передает NUR.KZ.

Супруги отметили 17-ю годовщину свадьбы.

"Розовая Свадьба. 17 лет. Это было, как вчера. На третий день знакомства ты сказал, что я твоя и никогда больше не отпускал из своих крепких объятий.

Спасибо небесам за эту любовь. Спасибо тебе, любимый, за нашу семью, наши ценности, за бесконечную любовь к нашим детям. Храните свою любовь, уважайте и берегите друг друга!" - написала Анжелика.

"Поздравляю, любовь моя!" - прокомментировал Александр публикацию жены.

"Счастливые! Красивые! Добрые! С днем рождения вашей прекрасной семьи", "Любви безграничной. Счастья безмерного вашей красивой семье", "Будьте безмерно счастливы", - поздравили пару пользователи соцсети.