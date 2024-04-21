Фото дочери Эминема с ее девичника восхитили фанатов
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29-летняя дочь рэпера Эминема Хейли Джейд Скотт устроила девичник на яхте. Девушка поделилась снимками в Instagram, чем порадовала поклонников, передает NUR.KZ.
О помолвке единственной родной дочери знаменитого рэп-исполнителя Эминема стало известно еще в прошлом году. Тогда портал TMZ сообщил, что Хейли, предположительно, встречается со своим избранником Эваном Макклинтоком с 2016 года.
При этом о собственной личной жизни девушка старалась не распространяться, несмотря на интерес публики ввиду ее звездного происхождения.
Но, по всей видимости, свадьба не за горами - на этой неделе Хейли опубликовала видеоролик, как собирается на свой девичник, а позже поделилась и фотографиями с девичника.
Судя по снимкам, мероприятие проходило в узком кругу.
Поклонники самой Хейли и ее отца оценили снимки по достоинству - в комментариях девушку засыпали комплиментами.
"Ты выглядишь восхитительно, и я надеюсь, ты отлично проводишь время на своем девичнике", "Просто красотка", "Настоящая красота", "Самая прекрасная невеста", - гласят комментарии.
Отметим, помимо Хейли, у Эминема есть две приемные дочери.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2087486-foto-docheri-eminema-s-ee-devichnika-voshitili-fanatov/