Живущая в Италии казахстанская певица Мария Мудряк побывала на Шымбулаке (видео)
Опубликовано:
Популярная оперная певица Мария Мудряк, которая живет в Италии, вновь посетила родину - артистка запечатлелась на горнолыжном курорте Шымбулак с друзьями, передает NUR.KZ.
После концертов в Астане и Алматы Мария Мудряк решила отдохнуть в горах южной столицы. Оперная певица посетила горнолыжный курорт Шымбулак в компании друзей, среди которых можно было заметить актера театра и кино Чингиза Капина.
На видео Мудряк с приятелями гуляют, веселятся и играют в снежки.
"Замечательный день с моими друзьями! Путешествие на Шымбулак!" - подписала публикацию артистка.
Поклонники артистки поприветствовали ее в родной стране.
"Чао, Мария!", "Алматы - это город душевных встреч", "Молодцы", "Где твои лыжи?", "Здорово", - гласят комментарии под душевным видео.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2083238-zhivuschaya-v-italii-kazahstanskaya-pevitsa-mariya-mudryak-pobyvala-na-shymbulake-video/