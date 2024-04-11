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Живущая в Италии казахстанская певица Мария Мудряк побывала на Шымбулаке (видео)

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Мария Мудряк
Мария Мудряк. Фото: instagram.com/maria_mudryak

Популярная оперная певица Мария Мудряк, которая живет в Италии, вновь посетила родину - артистка запечатлелась на горнолыжном курорте Шымбулак с друзьями, передает NUR.KZ.

После концертов в Астане и Алматы Мария Мудряк решила отдохнуть в горах южной столицы. Оперная певица посетила горнолыжный курорт Шымбулак в компании друзей, среди которых можно было заметить актера театра и кино Чингиза Капина.

На видео Мудряк с приятелями гуляют, веселятся и играют в снежки.

"Замечательный день с моими друзьями! Путешествие на Шымбулак!" - подписала публикацию артистка.

Поклонники артистки поприветствовали ее в родной стране.

"Чао, Мария!", "Алматы - это город душевных встреч", "Молодцы", "Где твои лыжи?", "Здорово", - гласят комментарии под душевным видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2083238-zhivuschaya-v-italii-kazahstanskaya-pevitsa-mariya-mudryak-pobyvala-na-shymbulake-video/

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