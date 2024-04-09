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"Мои молитвы в Мекке за вас": Арман Давлетяров отправился в паломничество

Опубликовано:

Арман Давлетяров
Арман Давлетяров. Кадр из видео: instagram.com/arman_dav

Заслуженный деятель Казахстана, известный медиаменеджер и экс-глава телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров показал фото из Мекки, куда отправился в священный Рамазан, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров отметил, что трудности, с которыми сейчас сталкиваются жители Казахстана и России из-за паводков, легче пережить сообща, в единстве и сплочении.

"В это время священного месяца Рамадана мы сталкиваемся с вызовами и испытаниями, которые приносят паводки в Казахстане и России.

В эти трудные времена важно помнить также о духовном обновлении и единстве в молитвах. В этот период милость Всевышнего особенно велика, и наши молитвы за помощь и защиту от стихийных бедствий могут быть особенно услышаны.

Объединение в молитвах и духовном стремлении позволяет нам поддерживать друг друга. Духовная сила и взаимоподдержка становятся особенно важными, когда сталкиваемся с вызовами и бедствиями.

Пусть наше совместное духовное стремление и молитвы приносят облегчение и утешение тем, кто страдает от паводков, и пусть каждый из нас найдет в этом месяце силы и вдохновение для помощи и поддержки тем, кто особенно в этом нуждается. Мои дуа и молитвы здесь, в Мекке, за вас и с вами", - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.).

"Спасибо за созидание! Доброту! Сопереживание!", "Помолитесь за людей, которые сейчас в беде", "Пусть Всевышний в этот священный месяц Рамазан примет ваши молитвы", - отметили подписчики под постом Давлетярова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2081768-moi-molitvy-v-mekke-za-vas-arman-davletyarov-otpravilsya-v-palomnichestvo/

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