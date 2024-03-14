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Ставшая мамой во второй раз звезда Comedy Club Марина Кравец показала фото из роддома

Опубликовано:

Марина Кравец
Марина Кравец. Фото: instagram.com/marinakravets

39-летняя российская актриса Марина Кравец, звезда Comedy Club, сообщила о рождении второй дочери и показала первое фото с малышкой из роддома, передает NUR.KZ.

"Всем привет! Сегодня у нас был очень солнечный и радостный день! У нас с Аркадием родилась дочка. Первой, кому сообщили эту радостную весть, стала наша старшая малышка - Никуся", - написала Марина.

На теплом фото Марина запечатлелась с мужем и новорожденной дочерью в палате роддома.

"Чувствуем обе себя прекрасно! Такие дни - это, конечно, счастье! Аркадий, любовь моя, поздравляю нас! Спасибо тебе за наше новое чудо! Друзья! Всем здоровья и побольше поводов для радости!" - добавила актриса и ведущая.

Гарик Харламов, Михаил Галустян, Лера Кудрявцева, Алсу, Валерия, Александр Ревва и другие звездные коллеги поздравили Марину и ее супруга с пополнением в семье. К теплым поздравлениям присоединились и другие подписчики.

"Поздравляю от всей души! Растите здоровыми и счастливыми", "Ура!", "А вы точно рожали или отсыпались где-то на курорте? Как можно так свежо выглядеть после родов", "Божечки, как можно родить и выглядеть как с обложки журнала! Вы прекрасны! Здоровья вам и доченьке", - пишут комментарии пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2068062-stavshaya-mamoy-vo-vtoroy-raz-zvezda-comedy-club-marina-kravets-pokazala-foto-iz-roddoma/

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