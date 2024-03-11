35-летняя Ванесса Хадженс объявила о первой беременности на красной дорожке "Оскара"
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Звезда "Классного мюзикла" Ванесса Хадженс станет мамой в первый раз - она продемонстрировала округлившийся животик на церемонии вручения премии "Оскар", передает NUR.KZ.
35-летняя американская актриса готовится стать мамой - свою беременность Хадженс держала в секрете до эффектного появления на красной дорожке "Оскара".
На церемонию Ванесса надела черное облегающее платье в пол. Образ звезда дополнила массивными кольцами, серьгами и колье, а ее волосы были собраны в высокий хвост. Аутфит и округлившийся живот Хадженс позволила рассмотреть со всех сторон на фотографиях в Instagram.
"Оскар-2024! Однозначно войдет в историю", - с улыбкой подписала пост актриса.
Новость о беременности Ванессы стала шоком не только для многочисленной армии поклонников, но и для многих коллег по цеху - они оставили поздравления и пожелания в комментариях.
"Это начало чего-то нового", "Ах! Поздравляю! Как всегда прекрасна", "Мои поздравления! Выглядишь потрясающе", "Оу, привет, роскошная мамочка", "Чтооо? Не может быть! Добро пожаловать в лучшее время в своей жизни, подруга", - отметила восхищенная аудитория Хадженс в соцсети.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2066199-35-letnyaya-vanessa-hadzhens-obyavila-o-pervoy-beremennosti-na-krasnoy-dorozhke-oskara/