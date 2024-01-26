"Нахлебались всякого за годы": звезда сериала "33 квадратных метра" развелась с мужем

57-летняя российская актриса, телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева объявила в соцсети о разводе с мужем - шоуменом Михаилом Шацем, передает NUR.KZ.

Звезда комедийного сериала "33 квадратных метра" написала пост в Instagram.

"Официальной свадьбы у нас с Михаилом не было, ну так, чтоб со всеми родственниками, гостями, да что там - даже свидетелей не было. Да и невеста была глубоко беременная.

Зато потом свидетелей нашей совместной публичной жизни было хоть отбавляй", - призналась она.

Отметим, что пара прожила вместе почти четверть века. В браке родились две девочки - Софья и Антонина.

"Мы нахлебались всякого за эти годы. Но я помню свое обещание, что о нашем официальном разводе вы узнаете от меня лично.

Так вот, дорогие свидетели, казалось бы, на этом ваши полномочия - все, но нет! Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов!

Да, статус иностранного агента у меня остался, а вот статус замужней женщины сменился на женщину свободную", - заявила она.

Как отмечает Lenta.ru, Лазареву включили в список иноагентов в июле 2022 года из-за "осуществления политической деятельности".

Осенью того же года актриса подала иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, однако суд отказал в его удовлетворении.

Позже ее супруга также внесли в список иноагентов. Известно, что актриса уехала из России и сейчас живет в Испании, а ее теперь уже бывший супруг - в Израиле.