"Нахлебались всякого за годы": звезда сериала "33 квадратных метра" развелась с мужем
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57-летняя российская актриса, телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева объявила в соцсети о разводе с мужем - шоуменом Михаилом Шацем, передает NUR.KZ.
Звезда комедийного сериала "33 квадратных метра" написала пост в Instagram.
"Официальной свадьбы у нас с Михаилом не было, ну так, чтоб со всеми родственниками, гостями, да что там - даже свидетелей не было. Да и невеста была глубоко беременная.
Зато потом свидетелей нашей совместной публичной жизни было хоть отбавляй", - призналась она.
Отметим, что пара прожила вместе почти четверть века. В браке родились две девочки - Софья и Антонина.
"Мы нахлебались всякого за эти годы. Но я помню свое обещание, что о нашем официальном разводе вы узнаете от меня лично.
Так вот, дорогие свидетели, казалось бы, на этом ваши полномочия - все, но нет! Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов!
Да, статус иностранного агента у меня остался, а вот статус замужней женщины сменился на женщину свободную", - заявила она.
Как отмечает Lenta.ru, Лазареву включили в список иноагентов в июле 2022 года из-за "осуществления политической деятельности".
Осенью того же года актриса подала иск к Минюсту с требованием исключить ее из реестра, однако суд отказал в его удовлетворении.
Позже ее супруга также внесли в список иноагентов. Известно, что актриса уехала из России и сейчас живет в Испании, а ее теперь уже бывший супруг - в Израиле.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2057753-nahlebalis-vsyakogo-za-gody-zvezda-seriala-33-kvadratnyh-metra-razvelas-s-muzhem/