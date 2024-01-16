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"С днем рождения, мой": Орбакайте поздравила мужа и выложила его фото в соцсети

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Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k

52-летняя заслуженная артистка России, певица и актриса Кристина Орбакайте поздравила супруга с днем рождения в своем Instagram, выложив его фото, передает NUR.KZ.

Орбакайте поздравила супруга Михаила Земцова с 46-летием в своей ленте. Она оставила лаконичную запись.

"С днем рождения, мой", - написала исполнительница.

К слову, Орбакайте отключила комментарии в своем блоге. В этой соцсети у нее 2,7 млн подписчиков и у них пока есть возможность лишь наблюдать за ее жизнью, не обсуждая ее.

Певица показывает свои образы и выходы в свет, а порой выкладывает и теплые семейные фото.

Михаил Земцов - третий муж Кристины Орбакайте. Они поженились весной 2005 года. А через 7 лет у пары родилась дочь Клавдия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2055802-s-dnem-rozhdeniya-moy-orbakayte-pozdravila-muzha-i-vylozhila-ego-foto-v-sotsseti/

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