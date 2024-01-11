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Российская певица Монеточка стала мамой во второй раз

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Певица Монеточка
Певица Монеточка. Фото: instagram.com/monetochkaliska

Лиза Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, объявила о рождении второго ребенка. 25-летняя певица скрывала беременность от публики, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Каждый раз" сообщила поклонникам неожиданную новость - Монеточка родила сына. Мальчик родился ростом 50 см - по словам певицы, все прошло легко и быстро.

"Знаю, что многие догадывались и ждали вместе с нами, но публично не хотела говорить про беременность. Люблю своих малышей, люблю своего мужа Витю и благодарю всех вас за поздравления!" - пишет молодая мама.

Как сообщает портал 24СМИ, в возрасте 17 лет школьница Лиза Гырдымова из Екатеринбурга за один день превратилась в интернет-звезду Монеточку.

Наполненные иронией тексты, сопровождавшиеся аккомпанементом синтезатора, разошлись по Сети, стоило автору выложить подборку своих песен в соцсети ВК. Тогда ее услышали представители группы "Дискотека Авария", лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал новую исполнительницу "прикольной", а Земфира заявила, что у нее "отличные тексты, но отвратительный голос".

Популярность творчества позволяет Монеточке устраивать концерты, записывать альбомы и выпускать клипы. Одним из самых больших хитов певицы стал трек "Каждый раз", с которым она неоднократно выступала на крупнейших площадках и федеральных телеканалах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054963-rossiyskaya-pevitsa-monetochka-stala-mamoy-vo-vtoroy-raz/

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