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"Вампиры не стареют": 46-летняя Сара Мишель Геллар показала фото в купальнике

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Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар. Фото: instagram.com/sarahmgellar

Голливудская актриса Сара Мишель Геллар поделилась снимками с отдыха на пляже вместе с семьей. 46-летняя звезда 2000-х годов продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике, передает NUR.KZ.

Звезда сериала "Баффи – истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар решила порадовать поклонников в Instagram серией фотографий, сделанных на отдыхе, который актриса провела вместе с семьей – двумя подросшими детьми и мужем, актером Фредди Принцем младшим.

На одном из снимков 46-летняя актриса позирует в светло-оранжевом купальнике со стильным ремешком и белой шляпой.

"Она все еще прекрасна", "Прекрасна, как всегда. Должно быть, любящие солнце вампиры не стареют", "Мы любим тебя, Баффи", – пишут поклонники.

Следом Геллар опубликовала селфи с супругом, а также их общие фото с детьми.

Пара жената с сентября 2002 года, воспитывает в браке дочь Шарлотту и сына Рокки.

По информации на сайте IMDb, Сара Мишель Геллар родилась 14 апреля 1977 года в Нью-Йорке, у нее русские, еврейские и венгерские корни. Ее дебют состоялся в 1983 году в фильме "Вторжение в частную жизнь".

Наибольшую популярность получила в 1997, снявшись в двух фильмах – "Я знаю, что вы сделали прошлым летом" и "Крик 2". Знаковой ролью в ее карьере является роль Баффи в телесериале "Баффи – истребительница вампиров". Получила премию "Эмми" за роль Кендалл Харт в мыльной опере "Все мои дети".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2053910-vampiry-ne-stareyut-46-letnyaya-sara-mishel-gellar-pokazala-foto-v-kupalnike/

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