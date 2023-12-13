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Голливудская "Золушка" Хилари Дафф беременна четвертым ребенком

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Хилари Дафф
Хилари Дафф. Фото: instagram.com/hilaryduff

Певица и актриса Хилари Дафф сообщила о беременности фанатам в Instagram. Исполнительница главной роли в фильме "История Золушки" станет мамой в четвертый раз, передает NUR.KZ.

Американская звезда кино и музыки Хилари Дафф обрадовала поклонников новостью об очередном прибавлении в семействе. 36-летняя актриса готовится стать мамой в четвертый раз.

Исполнительница хита "With Love" опубликовала семейное фото в рамке, на котором она держится за заметно округлившийся живот.

"Сюрприз-сюрприз!", - написала Хилари в Instagram. На фоторамке тоже была надпись, только уже более сатирического характера: "Вот и конец тихим ночам".

Это будет третий совместный ребенок Дафф и ее супруга, музыканта Мэттью Комы. Пара воспитывает двух дочерей - 5-летнюю Бэнкс Вайолет Бэйр и 2-летнюю Мэй Джеймс Бэйр. У Хилари также есть 11-летний сын Лука от первого брака с хоккеистом Майком Комри.

Хилари Дафф — американская актриса и певица, модель, продюсер. В начале своей творческой деятельности артистка быстро завоевала титул кумира молодежи, впоследствии поддерживая его съемками в романтических комедиях и подростковых драмах.

Любителям кино Дафф наиболее известна по главным ролям в фильмах "Лиззи Магуайер" и "История Золушки".

Музыкальная карьера Хилари также была успешна - она выпустила четыре студийных альбома. Среди самых известных хитов американской звезды - "Come Clean", "Fly", "Stranger", "With Love" и "So Yesterday".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2050674-gollivudskaya-zolushka-hilari-daff-beremenna-chetvertym-rebenkom/

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