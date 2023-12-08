Солист "Руки вверх" стал отцом в пятый раз
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Сергей Жуков, лидер группы "Руки вверх", сообщил подписчикам Instagram об очередном прибавлении в семействе. 47-летний музыкант стал отцом в пятый раз, передает NUR.KZ.
47-летний Сергей Жуков сообщил подписчикам соцсети о радостном событии - у него родился пятый по счету ребенок.
Исполнитель хита "18 мне уже" опубликовал селфи из роддома в медицинской рубашке, которую гордо украшала наклейка с надписью "У меня родился сын".
"Счастье пришло ко мне в 5 раз!" - с улыбкой поделился Жуков.
Это уже четвертый ребенок Сергея Жукова в браке с экс-солисткой группы "Сливки" Региной Бурд. Как сообщает портал teleprogramma.pro, музыканты поженились в 2007 году.
Пара воспитывает дочь Нику и двух сыновей - Энджела и Мирона. У солиста "Руки вверх" также есть дочь от первого брака - 22-летняя Александра.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049780-solist-ruki-vverh-stal-ottsom-v-pyatyy-raz/