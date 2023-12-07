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30 лет независимости Казахстана

"Стараюсь не подводить наш великий казахский народ": Давлетяров рассказал о напутствии мамы

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Арман Давлетяров с матерью
Арман Давлетяров с матерью. Фото: instagram.com/arman_dav

Медиаменеджер, экс-глава телеканала "Муз-ТВ" Арман Давлетяров рассказал в Instagram о том, какое напутствие дала ему мама, когда ему было 15 лет, передает NUR.KZ.

Давлетяров поведал, какой разговор у него состоялся с мамой, когда он будучи 15-летним собрался в Москву на учебу, что она ему сказала перед его отъездом.

"Ты там будешь один в большом городе, нас рядом не будет - ни братьев, ни сестры, ни меня. Ты несешь ответственность не только за нашу семью, ты несешь ответственность за весь наш великий народ - казахский народ", - процитировал слова своей мамы медиаменеджер.

Он признался, что никогда не забывал этого напутствия.

"Я помню об этом всю свою жизнь. И стараюсь не подводить наш великий казахский народ! Сегодня я тоже самое говорю своим детям.

Порой мне кажется, что мы, казахи, живущие за пределами своей исторической родины, любим и гордимся Казахстаном больше, чем те, кто живет в нем.

Потому что нам не хватает общения, не хватает нашего родного казахского. И мы особо чувствуем потребность во всем этом, живя вдали от Родины. Согласны со мной?" - спросил своих подписчиков Арман.

"Золотые слова мамы", "Ваша мама была великой женщиной", "Как весь Казахстан за короткое время полюбил Айман апа!", "Надеюсь, наша молодежь вас читает и смотрит!" - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2049628-starayus-ne-podvodit-nash-velikiy-kazahskiy-narod-davletyarov-rasskazal-o-naputstvii-mamy/

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