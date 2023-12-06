"Близко мы общались всего 3 месяца": Тауекел Мусилим рассказал об отце (видео)

Казахстанский актер Тауекел Мусилим рассказал в беседе с профессиональным боксером Айдосом Ербосынулы в подкасте на YouTube о том, какие у него были отношения с отцом.

Три года назад Тауекел разместил в соцсети редкое видео с отцом Сабыром Мусилимулы, тогда пользователи соцсети отметили их сильное сходство.

"Когда мне встречаются люди, которые знали моего отца, они говорят, что он был батыром, настоящим гражданином. Все его хвалят. Даже судя по этому, можно уверенно сказать, что мой отец был хорошим человеком.

Я не смог с ним много общаться. В детстве родители развелись, я остался у мамы в Алматы, отец жил в Шымкенте. Близко мы общались всего 3 месяца. Я учился тогда в 9-м или 10-м классе. На летних каникулах поехал к отцу, жил 3 месяца в Шымкенте, помогал ему, у него тогда был небольшой бизнес - автомойка, ресторан.

Я работал на автомойке администратором, да и сам мыл машины. Хорошее было время. Даже если я сам не узнал лично о многих его качествах, люди говорят об этом, что он был патриотом, любил свой народ.

Он был близок к спорту, всегда говорил, чтобы я занимался спортом и стремился получать знания, читал книги. В Шымкенте летом в дневное время очень жарко и мало, кто проявляет активность в это время.

Мы тоже заходили домой в обед, отец читал газеты, а нам давал книги. Мне и двум сыновьям от второго брака - Абылайхану и Магжану. Вообще у него пятеро детей от второй жены было - три сына и две дочери", - вспомнил о своем детстве Тауекел.

Ранее Тауекел рассказывал, что его отец умер, когда актеру было 22 года. Он также отметил, что никогда не слышал плохих слов об отце из уст матери.