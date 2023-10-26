"Как будто старший брат": видео Кайрата Нуртаса с подросшими детьми умилило Казнет
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Отечественный певец Кайрат Нуртас опубликовал в Instagram теплое видео с детьми, которое умилило его подписчиков. Фанаты отметили, что исполнитель является примерным молодым отцом, передает NUR.KZ.
Кайрат Нуртас сопроводил видео стихотворением, в котором выразил безграничную любовь к детям. Он отметил, что дети - его главное богатство и счастье.
Несмотря на то, что он часто находится на гастролях, сердце его остается дома с детьми, признался артист.
Отметим, что у 34-летнего певца Кайрата Нуртаса и 35-летней актрисы Жулдыз Абдукаримовой два сына и две дочери.
Фанаты отметили, что Кайрат - прекрасный отец и заботливый муж.
"Еще и самый лучший старший брат", - добавил комментарий Зангар Нуртас - брат исполнителя.
Некоторые были удивлены, что у артиста такие большие дети.
"Кайрат выглядит очень молодо, как будто их старший брат", "Какое впечатляющее видео, ведь многие отцы даже не проявляют желания проводить время с детьми", "Как они любят своего отца!", "Кайрат ты очень хороший папа", "Классно, дети уже выросли, правильно, что рано женился", - умилились кадрам фанаты и коллеги артиста.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2042598-kak-budto-starshiy-brat-video-kayrata-nurtasa-s-podrosshimi-detmi-umililo-kaznet/