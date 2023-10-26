Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Как будто старший брат": видео Кайрата Нуртаса с подросшими детьми умилило Казнет

Опубликовано:

Кайрат Нуртас с сыновьями
Кайрат Нуртас с сыновьями. Фото: instagram.com/kair_n

Отечественный певец Кайрат Нуртас опубликовал в Instagram теплое видео с детьми, которое умилило его подписчиков. Фанаты отметили, что исполнитель является примерным молодым отцом, передает NUR.KZ.

Кайрат Нуртас сопроводил видео стихотворением, в котором выразил безграничную любовь к детям. Он отметил, что дети - его главное богатство и счастье.

Несмотря на то, что он часто находится на гастролях, сердце его остается дома с детьми, признался артист.

Отметим, что у 34-летнего певца Кайрата Нуртаса и 35-летней актрисы Жулдыз Абдукаримовой два сына и две дочери.

Фанаты отметили, что Кайрат - прекрасный отец и заботливый муж.

"Еще и самый лучший старший брат", - добавил комментарий Зангар Нуртас - брат исполнителя.

Некоторые были удивлены, что у артиста такие большие дети.

"Кайрат выглядит очень молодо, как будто их старший брат", "Какое впечатляющее видео, ведь многие отцы даже не проявляют желания проводить время с детьми", "Как они любят своего отца!", "Кайрат ты очень хороший папа", "Классно, дети уже выросли, правильно, что рано женился", - умилились кадрам фанаты и коллеги артиста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2042598-kak-budto-starshiy-brat-video-kayrata-nurtasa-s-podrosshimi-detmi-umililo-kaznet/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.