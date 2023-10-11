"Принимайте ене такой, какая она есть": Байзакова дала совет подписчицам
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Казахстанская блогерша и актриса Айжан Байзакова рассказала в соцсети об отношениях со свекровью. Она также призналась, что раньше даже думать не хотела о замужестве, передает NUR.KZ.
Подписчицы пожаловались Айжан, что не видят настоящих мужчин.
"Мужчин настоящих много, просто вы их еще не встретили. У меня тоже был период, когда я думала, что мужчины нормальные вымерли, я даже думать не хотела о замужестве. Встретив Нурбека, я поняла, что они есть", - рассказала Айжан.
Она также отметила, что от женщин зависит многое, ведь именно женщины направляют мужчин.
"Но с мужчинами надо аккуратно, они же, как дети, нельзя их унижать, принижать. Надо, как с детками говорить: "Жаным, ты такой заботливый", - поделилась она своими мыслями.
Одна из подписчиц призналась, что у нее плохие отношения со свекровью. Оказалось, что не только у нее, а у многих пользовательниц соцсети.
"Ну мне вас не понять, извините, меня ене не бесит. Все наши друзья любят родителей Нурбека говорят, что я их намолила, видимо. И когда-то мы тоже станем ене, поэтому принимайте ее такой, какая она есть", - посоветовала Айжан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2040537-prinimayte-ene-takoy-kakaya-ona-est-bayzakova-dala-sovet-podpischitsam/