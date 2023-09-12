"Разве так бывает?": заявивший о разводе с женой Тимур Родригез озадачил пользователей соцсети

Российский актер, певец, шоумен Тимур Родригез сообщил в соцсети о разводе с женой, с которой прожил 16 лет в браке. Он отметил, что не будет давать никаких комментариев по этому поводу, передает NUR.KZ.

"Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов, сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем, комментарии на эту тему мы давать не планируем", - написал Тимур, выложив фото с женой Анной.

У супругов подрастают два сына - 14-летний Мигель и 10-летний Даниэль.

"Разве так бывает? Любовь так резко исчезает?", "Развестись после долгих лет брака- тренд-2023", "Ну нет. Казалось, эти отношения навсегда", "Ну вот, недавно же только была красивая фотосессия по случаю годовщины", "Главное, чтобы потом не сожалеть", "Расставание - это маленькая смерть", - отреагировали на неожиданное заявление шоумена озадаченные пользователи соцсети.

Отметим, что еще совсем недавно ничего не предвещало подобный поворот. Чуть больше 4 месяцев назад в ленте Тимура было опубликовано романтическое фото с женой.

"Ровно 16 лет назад, на этом же самом месте, это вулкан Этна, я сделал предложение моей любимой. Спустя столько лет мы вернулись на наше место силы с 2 результатами ее положительного ответа. Люблю тебя", - написал Родригез, отметив аккаунт жены.

Как отмечает News.ru, Тимур Родригез во время съемок в программе "Детектор" в прошлом году, будучи подключенным к полиграфу, обмолвился о том, что в семье есть недопонимания на почве ревности.

"Скандалов у нас нет, но ей не нравится, когда я много отсутствую", - рассказал он.

Артист также заявил, что и сам ревнив.

"Я бешусь. Конечно, я горжусь, но и немножко ревную, потому что понимаю прекрасно, что она иногда гуляет и без меня", - признался он.