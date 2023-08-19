Ксения Собчак опубликовала фото в бикини на фоне слухов о второй беременности

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак поделилась на своей Instagram-странице фотографией с отдыха на море - на снимке звезда позирует в раздельном купальнике.

В последнее время в СМИ и соцсетях распространились слухи о второй беременности известной журналистки. Поводом для этого стали снимки Ксении в свободной одежде.

В комментариях под последними публикациям Ксении в соцсетях ее подписчики отмечали, что журналистка выглядит отекшей и как будто пытается скрыть живот под бесформенными нарядами.

Сама Ксения на комментарии не реагировала, однако позже поделилась снимком в бикини, на котором виден плоский живот.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию подписчиков Ксении. Одни засыпали ее комплиментами, отметив, что она выглядит прекрасно. Другие посчитали, что фигура телеведущей недостаточно хороша для таких снимков.

Некоторые пользователи соцсетей поиронизировали над слухами о беременности.

"Мы тут будем гадать беременна Ксения или нет? Мы же все думали, что да", "Я уже года 3 думаю, что Собчак беременна, но она все никак не родит", "Так беременная или нет? Старое фото или свежее? Родила уже или только собирается?" - шутят подписчики под постом.

К слову, фотография действительно может быть архивным снимком.

Отметим, что Ксения уже воспитывает сына от актера Максима Виторгана, с которым прожила в браке несколько лет.

В сентябре 2019 года она вышла во второй раз замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Детей у пары пока нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032994-kseniya-sobchak-opublikovala-foto-v-bikini-na-fone-sluhov-o-vtoroy-beremennosti/