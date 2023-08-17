"Самое главное, что ее сердце бьется": Анна Данченко порадовала добрыми вестями о маме

Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанская телеведущая Анна Данченко рассказала в соцсети, что ее маме, недавно перенесшей инфаркт, стало лучше. Теледива поблагодарила фанатов за поддержку, передает NUR.KZ.

На днях Анна расказала, что ее мама попала в реанимацию с обширным инфарктом. Теледиве наконец удалось увидеться с мамой, ведь в отделение интенсивной терапии никого не впускали.

"Мама. За то, что снова смогла тебя обнять, поговорить с тобой, сказать, что скучаю по тебе и люблю тебя, первым благодарю Аллаха, потом врачей и вас, мои дорогие читатели, вам тысячу благодарностей. Ваши молитвы были услышаны, слава Богу, ее состояние улучшилось", - написала Анна.

Сторис Анны Данченко. Скриншот: instagram.com/ann_2905

Телеведущая поблагодарила врачей за профессионализм, за успешную экстренную операцию, которую провели ее маме, а также снова выразила слова благодарности пользователям соцсети, которые оказали ей большую поддержку.

"Мое маленькое сердце наполнено маленькой радостью. Только что проведала маму, поговорила с доктором, даст Аллах, завтра ее выпишут домой, анализы стали лучше, дальше она будет лечиться дома.

Самое главное, что она уже не в реанимации, самостоятельно дышит, сердце ее самостоятельно бьется", - сказала Анна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2032873-samoe-glavnoe-chto-ee-serdtse-betsya-anna-danchenko-poradovala-dobrymi-vestyami-o-mame/