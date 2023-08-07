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"Будто целый мир был против моего замужества": блогер Sabirkin рассказала о личной жизни

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Сабира Жараскызы с мужем
Сабира Жараскызы с мужем. Фото: instagram.com/sabirkin_

Отечественный блогер и актриса Сабира Жараскызы, известная в соцсети как Sabirkin, рассказала о личной жизни, став гостьей подкаста "Мамский әңгіме". Сейчас Сабира готовится стать мамой в четвертый раз.

Мало кто знает, что исполнительница одной из главных ролей в комедии "Джохан" по профессии является стоматологом.

"Мой свекор и супруг може стоматологи. С мужем я познакомилась, когда училась в вузе. Я только поступила, а он уже заканчивал учебу. Поэтому в университете мы часто не сталкивались, может быть, пару раз.

А познакомились мы в соцсети "ВКонтакте". Мне тогда еще не было 19. Через 3 месяца он сделал мне предложение. Это было в караоке, он исполнил песню для меня.

Но этот момент он не запечатлел, может быть, потому что не любит камеру. Я иногда жалею, ведь это один из важных моментов нашей жизни", - рассказала она.

Блогер отметила, что ее замужество мало, кто одобрил. Особенно нелегко скорое решение дочери далось ее отцу, ведь он считал ее еще малышкой и сильно баловал. Родителей смущало и то, что жених был старше их дочери на 6 лет.

"Мне кажется, как будто целый мир был против моего замужества. Я была из тех девчат, которые, по мнению людей, не так быстро выходят замуж, думают об учебе, карьере. Все были в этом уверены. И это было неожиданно, все были шокированы. И родственники, и знакомые.

Я любовь втретила нежданно. И только когда я уже вышла замуж, я осознала, что я замужняя. Для папы был сильный удар, ведь я для него была маленькой девочкой. Папа пережил депрессию в тот момент, немного даже состарился.

Я сейчас удивляюсь, как я могла сказать родителям, что все равно выйду замуж, если надо убегу, так я была настроена сильно. Я ведь была баловницей в доме, а тут так резко изменилась, стала решительной. Наверное, это любовь", - смеясь, рассказала Сабира.

Сейчас у Сабиры с мужем трое детей, семья в ожидании четвертого малыша. Актриса признается, что это запланированная беременность. Она отметила, что стала заниматься блогерством в декрете, когда второму ребенку было 5-6 месяцев.

"К блогерству я пришла не сама. Меня заставили", - шутит Сабира.

Постепенно это стало ее любимым делом.

"Я сидела в декрете дома одна. Все с утра до вечера на работе. Дария в садике. Целый день дома с ребенком. И это на меня сильно давило, для человека, который всегда был активен, это сложно. Нужно было как-то себя развлечь, отвлечь.

И это у меня получилось, я себя так развлекала в прямом смысле этого слова, потому что я буквально сходила с ума. Я искала выходы. Одно видео у меня пошло, и я вошла в азарт, я поняла, что у меня хорошо получается и я стала активнее это развивать", - добавила Сабира.

Отметим, что у Sabirkin сейчас 1,4 млн подписчиков в Instagram.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2031533-budto-tselyy-mir-byl-protiv-moego-zamuzhestva-bloger-sabirkin-rasskazala-o-lichnoy-zhizni/

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