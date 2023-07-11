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Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина родила второго сына

Опубликовано:

Елена Катина
Елена Катина. Фото: instagram.com/lenakatina

38-летняя экс-солистка "Тату", российская певица Лена Катина стала мамой во второй раз. О рождении сына сообщил в соцсети ее супруг - бизнесмен Дмитрий Спиридонов, передает NUR.KZ.

Дмитрий разместил в Instagram фото из роддома, где запечатлелся с новорожденным сыном на руках. Малыша нарекли редким и красивым именем.

"Сегодня, в 9 часов 19 минут я стал батей Демьяна. Спасибо моей Лене за сына, люблю вас. Демьяну спасибо, что выбрал меня", - написал счастливый отец.

Подписчики поздравили пару с пополнением в семье.

"Поздравляю вас с Леной!", "Суперновость! Поздравляю вас с малышом! Растите здоровенькими", "Какое это счастье", "Будьте счастливыми родителями, воспитывая самого замечательного и прекрасного малыша", "Путь растет в любви", - написали они.

Отметим, что Лены есть 8-летний сын от первого брака, певица была замужем за словенским рок-музыкантом Сашо Кузьмановичем. Экс-солистка группы "Тату" и бизнесмен Дмитрий Спиридонов поженились летом прошлого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2028245-eks-solistka-gruppy-tatu-lena-katina-rodila-vtorogo-syna/

Автор: Салтанат Шорай
Экс-солистка группы "Тату" Лена Катина родила второго сына

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