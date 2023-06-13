"Как молодожены": Гульзира Айдарбекова показала романтические кадры с мужем

Нуртас и Гульзира Айдарбековы. Кадр из видео: instagram.com/gulziraaidarbekova

Отечественный продюсер Гульзира Айдарбекова разместила в соцсети романтическое видео со своим супругом. Подписчики отметили, что их семья является настоящим примером для молодежи, передает NUR.KZ.

"Нуреке привез меня сюда, это прекрасная локация у подножия гор. Мы посекретничали, подняли себе настроение. В нашей стране очень много замечательных уголков, здесь я впервые", - отметила она.

На видео Гульзира и Нуртас Айдарбековы сидят в живописном месте среди ярких цветов.

Пользователи соцсети отметили, что родители Кайрата Нуртаса выглядят очень счастливыми.

"Подскажите, где так красиво?", "Пусть ваша любовь будет вечной, вы показываете хороший пример для казахстанской молодежи", "Как замечательно, пусть и наша молодая семья будет такой", "Моя любимая парочка", "Вай, какая парочка, как влюбленные молодожены", - написали фанаты и коллеги по сцене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024609-kak-molodozheny-gulzira-aydarbekova-pokazala-romanticheskie-kadry-s-muzhem/