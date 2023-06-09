"Так может выглядеть рак": у звезды "Зачарованных" обнаружили метастазы в мозге

Шеннен Доэрти. Фото: Michael Tran/FilmMagic

52-летняя актриса Шеннен Доэрти, звезда сериала "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210" борется с четвертой стадией рака. В этом году у нее обнаружили метастазы в головном мозге , передает NUR.KZ.

Звезда 90-х рассказала поклонникам, что сейчас проходит лечение 4-й стадии онкологии, которая начала распространяться в головной мозг. На днях голливудская актриса поделилась в Instagram видео, сделанным в январе этого года, на котором она плачет во время облучения.

"Пятого января компьютерный томограф показал метастазы в моем мозгу. Мой страх очевиден. Я страдаю клаустрофобией. Мне повезло, что у меня есть замечательные врачи. Но этот страх…. Суматоха… Время всего этого... Вот так может выглядеть рак", - откровенно написала кинозвезда.

Видео взято со страницы Шеннен Доэрти в Instagram

Как пишет DailyMail, в 2015 году у актрисы впервые был диагностирован рак груди. Через два года болезнь ушла в ремиссию, однако в 2020 году недуг снова вернулся. Однако Шеннен Доэрти не сдается и продолжает бороться за свою жизнь.

Поклонники и коллеги по цеху поддержали актрису в комментариях.

"Ты - воин", "Молюсь за тебя", "Так грустно слышать это", "Ты - герой", "Ты воин, прекрасная Шеннон, и вдохновляешь всех нас", - написали они в комментариях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2024033-tak-mozhet-vyglyadet-rak-u-zvezdy-zacharovannyh-obnaruzhili-metastazy-v-mozge/