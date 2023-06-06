"Все как в молодости": Майя Бекбаева раскрыла секрет семейных отношений

Майя Бекбаева с мужем. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева раскрыла секрет счастливых отношений с мужем и поделилась им с подписчиками в Instagram, передает NUR.KZ.

Майя поведала поклонникам, что совместные путешествия вдвоем с супругом и общие интересы сближают их и, несмотря на прожитые годы вместе, им всегда есть о чем поговорить.

"Обожаю наши путешествия с детьми, но поездки вдвоем - отдельная история, во многом благодаря профессии и интересу к истории, которые нас объединяют. Вроде столько лет вместе 24/7, а все равно каждый раз: "Жан, три часа ночи! Хватит уже нам болтать, завтра не выспимся!" - написала она.

"Какие вы счастливые, что есть друг у друга", "Какая вы красивая пара!", "Две родные души, желаю Вам, долгих счастливых дней", "Интеллигентная семья", "Красивая, осознанная пара. Будьте счастливы всегда", "Все как в молодости! Молодцы, что сохранили эти привычки и первые чувства", "Любим вашу семью!" - отреагировали подписчики на пост телеведущей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2023584-vse-kak-v-molodosti-mayya-bekbaeva-raskryla-sekret-semeynyh-otnosheniy/