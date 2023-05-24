"Давайте закроем эту тему": Мадина Садвакасова обратилась к хейтерам из-за ее видео в горах

Мадина Садвакасова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Казахстанская певица Мадина Садвакасова поделилась новыми фотографиями в своем Instаgram-аккаунте и написала пост, в котором обратилась к хейтерам, передает NUR.KZ.

Отметим, что речь идет о видео Мадины Садвакасовой, снятом на Медеу больше месяца назад. Певица поднималась по знаменитой "лестнице здоровья".

"Муха, я умираю", - обратилась она к мобилографу, запыхавшись при подъеме.

Видео и его озвучка стали популярными в TikTok, где с недавнего времени появился аккаунт певицы.

"Ой, все, надо уже "спускаться с гор". Как только зарегистрировалась в TikTok, увидела столько разных видео с моей озвучкой. История "Мухи в горах" когда-нибудь закончится? Давайте закроем эту тему", - отшутилась она.

"Ой, убили вообще, вчера только посмотрев, насмеялась от души", "Не ходите больше в горы", "Красотка, завистники пусть говорят, что хотят", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021828-davayte-zakroem-etu-temu-madina-sadvakasova-obratilas-k-heyteram-iz-za-ee-video-v-gorah/