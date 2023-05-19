"Я просто выкрала мою девочку": Лариса Долина рассказала, как боролась за жизнь дочери

Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Российская певица Лариса Долина трогательно поздравила дочь с 40-летием в соцсети и вспомнила, как ей пришлось бороться за жизнь новорожденной дочери, передает NUR.KZ.

Как отметила Долина история рождения ее дочери Ангелины вполне подошла бы для сценария драматического сериала. На третий день после появления на свет девочка тяжело заболела.

"Ее увезли в больницу, не сказав мне ни слова. Когда я задала вопрос, куда ребенка увезли, дежурная медсестра ответила, что не знает. В рваной ночнушке я прыгнула в такси и 8 часов колесила по Москве, искала малышку во всех больницах…

Нашла в Морозовской… В жутком боксе, с тараканами в умывальнике, под капельницей и с температурой под 40… Я думала, не выживу… И приняла решение моментально: это был первый этаж, я просто выкрала мою девочку и через окно вылезла на улицу с ней на руках…

Благо было уже практически лето. Мы снимали квартиру тогда в районе Ждановской, на первом этаже потому, что квартиры на первом этаже были дешевле. Денег было очень мало. Линочка потихоньку начала поправляться и радовала меня каждую секунду. Даже не верится, что прошло уже 40 лет", - рассказала певица.

Растроганные подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали имениннице счастья и благополучия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021314-ya-prosto-vykrala-moyu-devochku-larisa-dolina-rasskazala-kak-borolas-za-zhizn-docheri/