Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф впервые стал отцом

Дэниел Рэдклифф. Фото: instagram.com/daniel9340

Британский актер Дэниел Рэдклифф, который прославился ролью Гарри Поттера, впервые стал отцом. В Сети появились фотографии новоиспеченного отца, прогуливающегося с коляской.

Новость о том, что 33-летний актер стал отцом, порадовала всех поклонников "Гарри Поттера". Его возлюбленная Эрин Дарк родила ему первенца, пол малыша пока держится в секрете.

Таблоид Daily Mail разместил эксклюзивные снимки, на которых актер Дэниел Рэдклифф прогуливается по Нью-Йорку с коляской, а рядом с ним идет его 38-летняя возлюбленная.

Как сообщает StarНit, о том, что пара ждет пополнения, было известно давно, хотя влюбленные не подтверждали, что скоро станут родителями.

Журналисты связались с пресс-секретарем актера, он подтвердил, что Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк ждали первенца в прошлом месяце.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018224-zvezda-garri-pottera-deniel-redkliff-vpervye-stal-ottsom/