"Сразу начинаются сплетни": Ерке Есмахан ответила заподозрившим ее в беременности

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Артистка отметила, как относится к негативу и сплетням в Сети, передает NUR.KZ.

У Ерке спросили, почему очень много негатива в Сети. Певица призналась, что ее порой это шокирует.

"Мы живем в мирном государстве, под открытым небом. Я думаю, что лучше желать друг другу счастья, писать хорошие слова и спокойно жить в этом мире и в другом", - заявила она.

Ерке рассказала, откуда черпает энергию.

"Энергия исходит от ума, сердца, мыслей", - отметила она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

У Ерке, которая недавно стала замужней женщиной, спросили, как поживает ее супруг.

"Дела его просто "тема". Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить", - написала она.

Внимательные подписчики отметили, что на одном из фото Ерке кажется беременной.

"Туф, вы тоже не прекращаете следить. Это старое фото, когда я была еще не замужем. Не знаю, почему так кажется, как будто виден живот на фото. Как только выйду в Инстаграм, сразу же начинаются сплетни. Лучше сидеть молча, ничего не выкладывая", - написала она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2017018-srazu-nachinayutsya-spletni-erke-esmahan-otvetila-zapodozrivshim-ee-v-beremennosti/