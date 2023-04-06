Арман Давлетяров: Хочу женить своих сыновей по казахским традициям

Арман Давлетяров с семьей. Фото: instagram.com/arman_dav

Российский медиаменеджер и экс-глава "Муз-ТВ" Арман Давлетяров рассказал в программе "Оян!", что мечтает женить своих сыновей по казахским традициям, как когда-то женился сам.

Медиаменеджер рассказал, что благодарен своей маме за то, что она женила его согласно традициям и сама нашла ему невесту.

"Те друзья, которые были у меня на свадьбе говорили: "Что за Средневековье?! Ты женишься на девушке, которую не знал. Мама тебе нашла. Ну да, она казашка, она из рода Торе, но ты же образованный парень. Я сказал, что не могу отказать маме, я ей пообещал.

Понятно, что первые годы были очень сложными. Но вот прошло 20 лет, практически сто процентов из моего окружения уже развелись, у них дети от разных жен. Они сейчас уже говорят мне: "Какие хорошие у вас традиции. Насколько твоя мама была права".

У нас крепкий брак, ближе и дороже моей жены у меня никого нет. Я маме, конечно, за это очень благодарен. И своим сыновьям мы все время говорим: "Когда вы вырастете, мама и папа найдут вам красивых казахских девушек, чтобы вы женились".

Они молчали, вот старший сейчас уже задает вопрос: "Папа, а если она мне не понравится?". Отвечаем ему, что найдем ту, которая понравится. Я хочу женить своих сыновей по казахским традициям", - отметил Давлетяров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015696-arman-davletyarov-hochu-zhenit-svoih-synovey-po-kazahskim-traditsiyam/