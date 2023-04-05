"Волшебный момент": Жания Джуринская растрогала фанатов, показав первые шаги дочери

Данияр Хизметов и Жания Джуринская с дочерью. Фото: instagram.com/djurinskaya

Актриса Жания Джуринская умилила фанатов в Instagram новым видео, на котором запечатлен момент, как ее маленькая дочь делает первые шаги. Подписчики пожелали малышке светлого жизненного пути, передает NUR.KZ.

"В 9 месяцев и 3 дня ты пошла, доча. А во сколько пошли ваши детки?" - поинтересовалась молодая мама у своих подписчиков.

На кадрах видно, как маленькая София делает свои первые неуверенные шаги и направляется к любящему отцу, который ждет ее с распростертыми объятиями.

"Пусть твои шаги будут успешными, мой сын в 10 месяцев уже бегал", "Какая молодец", "Ребенок сам знает, когда ему ходить", "Жаным, с твоими первыми шагами, волшебный момент", "Это для всех родителей большая радость", - отметили фанаты под трогательным видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015584-volshebnyy-moment-zhaniya-dzhurinskaya-rastrogala-fanatov-pokazav-pervye-shagi-docheri/