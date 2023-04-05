"Не имеем права быть с несостоятельными": блогерша Зульфия Худиярова обратилась к мужчинам

Зульфия Худиярова. Фото: instagram.com/zulyazz

Казахстанская блогерша Зульфия Худиярова высказалась в своем Instagram о мужчинах, упрекающих женщин в меркантильности и рассказала, сколько девушки тратят на себя, передает NUR.KZ.

Блогерша обратилась к мужскому полу, которые обвиняют девушек в меркантильности, и заявила, что женщиной быть дорого, поэтому они не имеют права быть с финансово несостоятельным мужчинами.

"Я еще раз убеждаюсь, что быть женщиной - это очень дорого. Мужчины, которые смотрят меня, вы говорите, что женщины хотят себе состоятельных, что женщины меркантильные. Ребята, мы столько в себя вкладываем, мы просто не имеем права быть с несостоятельными финансово мужчинами", - заявила девушка.

По мнению блогерши, женщине, чтобы быть красивой, приходится много тратить на процедуры по уходу за собой.

"Просто чтоб вы понимали, я сейчас сделала брв (биоревитализация - прим.ред.), которую надо делать два раза в год курсом из трех процедур. Один препарат стоит 85 тысяч тенге, это не считая того, сколько женщина тратит на маникюр, педикюр, депиляцию, брови и волосы. Вы представляете, сколько женщина тратит на себя? Представляете, сколько мы вкладываем? А вы еще говорите, что женщины меркантильные. Вы все хотите красивых, ухоженных женщин, но вкладываться в них вы не хотите", - высказалась Зульфия.

Большинство представительниц прекрасного пола поддержали блогершу в комментариях.

"Согласна, а еще лечение зубов, МРТ, КТ, массажи и тд. После 30 это жизненно необходимо", "Согласна с вами. Быть женщиной дорого", "Как вы правы", "Зуля, обожаю! Каждое слово в точку, реально, как крик души", - написали подписчицы.

Другие фолловеры наоборот, посчитали, что требования блогерши слишком завышенные.

"Можно и подешевле делать, можно обойтись без дорогих процедур", "По идее женщины сами же задают такие высокие планки. Мои европейские друзья говорят: "Такое чувство, что у вас все ходят по тоям и не выходят из салонов", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015529-ne-imeem-prava-byt-s-nesostoyatelnymi-blogersha-zulfiya-hudiyarova-obratilas-k-muzhchinam/