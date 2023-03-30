"У меня сильная нехватка любви": Светлана Лобода рассказала об отношениях с возлюбленным

Светлана Лобода. Фото: instagram.com/lobodaofficial

Известная певица Светлана Лобода откровенно поговорила с казахстанской журналисткой Динарой Сатжан. В своем интервью, вышедшем на YouTube-канале ведущей, Светлана рассказала о карьере, личной жизни и любимом человеке.

Артистка рассказала, что она выросла в простой, рабочей семье. По словам Лободы, ее родители были далеки от творчества. Однако она сама всегда понимала, что ее жизнь будет связана со сценой.

"Я из семьи простых рабочих. Мои мама и папа люди, которые были очень далеки от творчества. С самого детства я понимала, что мои цели и задачи изначально были как-то настроены на сцену, я очень хотела петь. Я равнялась на тот момент на Софию Ротару и Аллу Пугачеву. Это были два кумира, песни которых я с утра до вечера пела", — поведала Светлана.

Певица призналась, что не хотела бы, чтобы ее дочери повторяли ее путь и работали в шоу-бизнесе. По мнению Лободы, быть артисткой нелегко.

"Это тяжелый труд. Я бы хотела, чтобы у моих детей была спокойная, классная жизнь. Чтобы они наслаждались ею, чтобы у них были семьи, дети, мужья любящие. Чтобы они понимали, что такое женщина. Женщина — создание природы, которое должно быть всегда в любви. Она должна наслаждаться тем, что ее любят. Мне кажется, это здорово очень, когда так, но у меня так не бывало никогда", — сказала Светлана.

По словам Лободы, она сконцентрирована в основном на работе. Однако в жизни Светланы были такие мужчины, которые хотели приручить певицу к домашнему очагу.

"Были мужчины, которые очень хотели, просто чтобы я была в семье и занималась только семьей. Мой мужчина, с которым я уже довольно долгое время нахожусь рядом, он понимает, что моя карьера неприкасаемая. Моя жизнь все же сконцентрирована на моей карьере", — поделилась артистка.

Знаменитость отметила, что лишь в последние несколько лет стала уделять внимание личной жизни.

"Я вообще начала заниматься личной жизнью последние года три-четыре, потому что поняла, что у меня есть сильная нехватка любви. Любви не людей или зала, а любви дома. Когда ты просыпаешься, тебя обнимает любимый человек, когда он провожает тебя, о тебе переживает", — рассказала Света.

Поп-дива ответила на вопрос журналистки и рассказала, стала ли легче жизнь с появлением любимого человека.

"Да, конечно. Женщине нужен мужчина. Конечно, порой очень сложно, если человек с характером, а у меня не может быть человека без характера, если у него есть стержень, свое мнение, то тебе все время приходится быть в каких-то дискуссиях, объяснениях, притираться друг другу и это происходит на протяжении всей жизни", — призналась Светлана Лобода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014675-u-menya-silnaya-nehvatka-lyubvi-svetlana-loboda-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-vozlyublennym/