"Как мать и дочь": пользователи Казнета удивились сходству Аиши со свекровью (видео)

Аиша со свекровью. Кадр из видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский певец Айбек Жансеитов, известный как Беркут, умилил фанатов в Instagram теплым видео, на котором запечатлены его мама и жена. Пользователи Казнета заявили, что Аиша очень похожа на свекровь, передает NUR.KZ.

Беркут и Аиша приехали в Тараз к его родителям. Об этом певец рассказал своим фанатам в Instagram. Артист показал 81-летнюю маму и супругу, сидящих рядом за накрытым дастарханом, чем умилил своих подписчиков.

"Есть схожесть?" - спросил Беркут.

Публикация набрала массу лайков, пользователи соцсети оставили многочисленные комментарии под видео.

"Как мать и дочь", "Обе очень красивые, такие светлые лица, будьте счастливы", "Да, очень похожи", "Конечно, похожи. Братишка выбрал себе в жены модель своей мамы", "Похожи глаза, улыбки", "Пусть ваша мама живет до ста лет!" - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014148-kak-mat-i-doch-polzovateli-kazneta-udivilis-shodstvu-aishi-so-svekrovyu-video/