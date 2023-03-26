"Какая же хорошенькая": Глюкоза умилила подписчиков архивными детскими фото

Глюкоза. Фото: instagram.com/glukozamusic

Российская певица Глюкоза поделилась с подписчиками в сотсетях своими детскими фотографиями. Поклонники восхитились ее непосредственностью и заявили, что звезда совсем не изменилась.

Подборку архивных фото Глюкоза выложила на своей странице в Instagram.

"Когда мне напомнили о том, что недавно стукнуло моему хиту "Невеста" 20 лет, радовалась и плакала от счастья одновременно! Такой путь пройден, а столько еще впереди.

Съемки, концерты, ТВ, признание, интересные проекты и коллаборации — столько всего было за 20 лет.

Хочу написать здесь и оставить себе одно послание: "Глю, ты все сможешь и дальше, главное не сдавайся, мечтай, твори, люби!"

А вам, любимые, хочу сказать большое спасибо за то, что всегда рядом со мной и поддерживаете, уже столько лет!" – добавила певица, опубликовав снимки.

Подписчики в комментариях отметили, что за прошедшие годы звезда почти не изменилась.

"Какая же хорошенькая", "Наташа ты и тогда красотка, и сейчас!", "Ты источник позитива, это вдохновляет", "Вообще не изменилась. Походу время над ней не властно", "А ты всегда была хорошенькая", "Все мы родом из детства", – написали комментаторы.

Добавим, как пишет сайт Stories-of-success.ru, Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) – российская певица, актриса кино и дубляжа, телеведущая. Стала известна в начале двухтысячных годов.

Учась в школе, девочка посещала кастинги и в 11 лет ей удалось получить первую роль в "Ералаше". Она снялась в 5 выпусках детского комедийного тележурнала. Именно там ее стали замечать другие режиссеры, начали предлагали участие в свои проектах.

История проекта Глюк’oZa началась на рождественские праздники 2002 году, когда в продюсерском центре "Эльф", занимающемся делами Максима Фадеева, появился диск с надписью Глюкo’:za "Шуга". Песню крутили на столичных радиостанциях, но она осталась почти незамеченной.

Следом за песней "Шуга" последовали еще несколько композиций: "Ненавижу", "Малыш", "Невеста", "Глюкоза nostra", "Аста ла виста".

Появление клипа на песню "Ненавижу" было настоящим фурором – Глюк’oZа стала символом нового виртуального поколения. Из появившихся песен Макс Фадеев собрал дебютный альбом, который вышел в свет в конце весны 2003 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013881-kakaya-zhe-horoshenkaya-glyukoza-umilila-podpischikov-arhivnymi-detskimi-foto/