"Мы не железные": Жания Джуринская рассказала, кто растит ее дочь

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская в своем Instagram рассказала, кто помогает ей с воспитанием дочери, и высказалась на тему критики в адрес женщин, пользующихся услугами няни, передает NUR.KZ.

Актриса рассказала подписчикам, что уходом за девятимесячной дочерью занимается няня, которую они наняли спустя две недели после родов. Девушка также призналась, что они столкнулись со сложностями при поиске хорошей няни и до сих пор не могут найти человека, который помогал бы с ребенком в выходные дни.

"Тема нянь — она, конечно, неоднозначная. Ее всегда бурно обсуждают. У каждого есть свое мнение насчет нянь. У нас есть нянечка основная. Мы так ее любим. Мы так ей доверяем. Когда Софийке было две недели, мы ее пригласили домой и поняли, что это наша нянечка. С тех пор она с нами, но по будням. По выходным у нее своя работа. И мы все это время искали нянечку на выходные. Столько нянь мы смотрели. Это так сложно. Нам просто, оказывается, с нашей первой нянечкой очень-очень повезло. А вот на выходные мы до сих пор ищем няню, которая бы подошла нам", — поделилась Жания.

Видео взято со страницы Жании Джуринской в Instagram

Отечественная актриса также добавила, что часто наблюдает в Сети споры и критику общества в отношении нянь.

"Когда я вижу, что идут споры по поводу нянь на просторах интернета и многие мамочки с такими убеждениями, что надо самой заботиться о ребенке и хотя бы до года посидеть с ним. Я поняла, что у таких женщин сложилось мнение, что если дома есть няня, то мама вообще не занимается ребенком. Почему сложно представить, что ребенком могут заниматься и няня, и мама, и бабушка одновременно. Просто когда кому-то надо сделать свои дела, мы друг друга выручаем. Поэтому вот эти глупые свои убеждения, что, когда няня дома, мама не занимается ребенком, уберите, пожалуйста. Посмотрите с другого ракурса на эту ситуацию", — высказалась Джуринская.

По словам девушки, она счастлива, что пользуется услугами няни, так как может заниматься своими делами.

"И для тех мам, которые до сих пор думают брать няню или нет, лично я от себя скажу, что я так счастлива, что у меня есть няня, потому что я могу заниматься своими делами. Но няню свою, конечно, нужно найти", — поведала она.

Stories Жании Джуринской. Скрин: instagram.com/djurinskaya

"Милые женщины, если устаете, говорите об этом, просите помощи, не стесняйтесь быть слабыми! Мы не железные — это нормально иногда просто уделять для себя время, отдыхать, заниматься своими делами.

Но реально, есть такой тип женщин, которые просто получают удовольствие от быта. Я такими восхищаюсь, но понимаю, что я совершенно другая, и это тоже нормально. Мы все разные", — добавила Джуринская.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2013598-my-ne-zheleznye-zhaniya-dzhurinskaya-rasskazala-kto-rastit-ee-doch/