"Я стала мамой!": 19-летняя Маша из "Ворониных" родила первенца (фото)

Мария Ильюхина. Фото: instagram.com/maria_iliukhina

19-летняя звезда сериала "Воронины" Мария Ильюхина родила первенца. О радостном событии актриса сообщила своим подписчикам в Instagram, показав фото из роддома, передает NUR.KZ.

Новоиспеченная мама поблагодарила медицинский персонал роддома и отметила, что у нее были партнерские роды.

"Ну что, настал тот самый долгожданный момент рождения прекрасного пупсика...

Партнерские роды прошли на ура! Кстати говоря, скоро вас ждет очень интересный и захватывающий влог родов. Ждете?

Теперь я с гордостью могу сказать, что я стала мамой!" - сообщила Мария о рождении ребенка, пол и имя которого пока не рассекретила.

"Машенька, малышка! Поздравляю!", "Вера и Костя, наверное, рады!", "Здоровья маме и малышу", "Поздравляем с рождением малыша!", "Растите здоровыми", - прокомментировали фанаты и коллеги актрисы.

Напомним, в конце прошлого года 19-летняя Маша из "Ворониных" вышла замуж за отца своего ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2012605-ya-stala-mamoy-19-letnyaya-masha-iz-voroninyh-rodila-perventsa-foto/